Суд изменил формулировку в деле против убитого дочерями Михаила Хачатуряна

Суд в Москве признал, что Хачатурян совершал преступления против дочерей

Московский городской суд изменил формулировку в решении по делу Михаила Хачатуряна, совершавшего насилие в отношении своих дочерей. Об этом сообщает РИА Новости.

Фразу «признать виновным» в решении по делу заменили на «признать совершившим преступления». В остальной части определение суда осталось прежним.

В апреле суд признал Хачатуряна виновным в сексуальном насилии над дочерями.

Расследование по делу самих сестер продолжается. Их задержали в 2018 году сразу после гибели Хачатуряна и обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК).

Позже одну из девушек, Марию Хачатурян, признали невменяемой на момент преступления, ее дело выделили в отдельное производство.

После приговора, вынесенного в отношении отца, дело против девушек могут переквалифицировать или закрыть, однако на это потребуется время.

