Отца посмертно признали виновным. Что изменится в деле сестер Хачатурян?

В Москве суд признал Михаила Хачатуряна, убитого в 2018-м собственными дочерьми, виновным в сексуальном насилии. Что ждет сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве, и что изменит приговор их отцу — в материале «Газеты.Ru».

Громкое дело Михаила Хачатуряна рассматривал не один судья, а целая тройка . Об этом попросила сторона погибшего, но итог для его защитников все равно неутешителен. Коллегия Бутырского районного суда Москвы посмертно признала Хачатуряна виновным.

«Признать Хачатуряна виновным, <…> прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого», — огласил приговор один из судей.

Согласно приговору, мужчина принуждал своих дочек-подростков к сексуальным действиям, избивал и, вдобавок, отправлял подруге порнографический контент с ними (п. «а» ч. 3 ст. 132, п. «б» ч. 3 ст. 111, п. «б» ч. 3 ст. 242).

Защита девушек отметила, что довольна исходом дела.

«Положительно оцениваем сегодняшнее решение. Мы добивались именно этого результата», — прокомментировал «Газете.Ru» адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Юрист подчеркнул, что таким образом «развеяны все сомнения в виновности Хачатуряна». Этот приговор также поставит точку в спорах о том, чем руководствовались девушки, когда оборонялись от отца.

«Их действия — это необходимая оборона от систематического насилия, от посягательства на их сексуальную неприкосновенность, психическое здоровье. Все это фигурирует в постановлении [суда]», — добавил Пакулин.

Защита самого Хачатуряна на приговор отреагировала более эмоционально. Адвокат убитого Георгий Чугуашвили заявил «Газете.Ru», что не ожидал подобного поворота.

«Мы будем обжаловать, защита крайне возмущена этим приговором, будем доказывать обратное... Это просто уму непостижимо, я всего ожидал, но только не такого приговора», — сообщил Чугуашвили.

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На уточняющий вопрос корреспондента «Газеты.Ru», как он оценивает имеющиеся в деле фото- и видеосвидетельства вины Хачатуряна, адвокат сообщил, что никаких доказательств нет.

«Ни один эпизод не был исследован в судебном заседании, и признают его виновным. Мы даже не знаем, когда, как и при каких обстоятельствах происходили эти насильственные действия... Нет никаких видео, и никаких фото нет, свидетельствующих о том, что в их отношении было совершено насилие сексуального характера. Нет ни одного доказательства, я вам еще раз говорю», — указал юрист.

Ранее различные доказательства появлялись в СМИ. Например, аудиосообщение Хачатуряна дочкам, где он угрожает «публично в групповую изнасиловать» их, «бить за все» и «убивать», называет «шлюхами» и «мразями». Журналисты публиковали фото девушек со следами побоев и их переписку с родственниками с жалобами на избиения, а также нашли их брата, который рассказал, что однажды отец хотел «принять ванну» с одной из девочек.

«Все доказательства исследованы судом, считаем, что им дана правильная оценка. Поэтому мы довольны», — резюмировал адвокат Марии Хачатурян Пакулин.

Что изменится для сестер Хачатурян

Процесс против их отца длился более двух лет, крайне медленно, как отмечали юристы. Изначально следствие отказывалось возбуждать дело против Хачатуряна, так как он погиб, а в таком случае нужно согласие родственников умершего. Последние упорно отказывались, но потом поменяли мнение, надеясь, что мужчину оправдают.

Отдельно продолжается дело самих сестер. Их задержали в 2018 году сразу после гибели Хачатуряна и обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Позже одну из девушек, Марию Хачатурян, признали невменяемой на момент преступления, ее дело выделили в отдельное производство.

Все трое провели в СИЗО почти два месяца , после чего Басманный суд столицы изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Сестры обязаны жить в разных квартирах, они не могут общаться друг с другом, пользоваться интернетом и мобильной связью.

«Все запреты пока сохраняют свою силу», — уточнил «Газете.Ru» адвокат Пакулин.

Юрист добавил, что теперь решение суда должен изучить Следственный комитет. Он может переквалифицировать обвинение или вовсе освободить девушек. Однако в ближайшее время для них ничего не изменится.

«Думаю, что достаточно большой срок потребуется, несколько месяцев. Не удивлюсь, если только через полгода пройдет апелляционное обжалование, и Следственный комитет получит необходимый материал», — считает Пакулин.

«Папа пил таблетки»

На публике Хачатурян любил выглядеть крайне набожным, часто ездил по святым местам, выкладывал оттуда фото, проводил время со священниками (в том числе в неформальной обстановке). При этом нередко появлялся в общественных местах с огнестрельным оружием, которого хранил дома целый арсенал, и водил дружбу с высокопоставленными силовиками, чем хвастался перед окружающими. Официально нигде не работал, по словам знакомых, был «смотрящим от воров» (хотя сам оставался перед законом кристально чистым, никогда не был судим).

«Хачатурян, как рассказывали в его окружении, «грел» зоны — развозил по тюрьмам еду, одежу, сигареты. Не для всех, конечно, а только для своих», — отмечала «Комсомольская правда».

В семье Хачатуряна царило систематическое насилие, сообщали СМИ. Мужчина бил не только трех дочек, но и их мать, которую в итоге выгнал из дома. Сами девочки практически не ходили в школу, так как отец держал их дома. Сестер мужчина использовал как рабынь и даже завел специальный колокольчик, по звону которого они сразу же должны были являться. Любые проступки вызывали у него приступы ярости, мог не только ударить, но и, например, распылить в лицо перцовый баллончик.

«Папа пил какие-то таблетки успокоительные. Он много раз лечился в психиатрической больнице», — рассказывала позже одна из дочек, Ангелина Хачатурян.

Убийство произошло в июле 2018 года. Когда Хачатурян уснул, его били ножом и молотком. После того, как мужчина скончался, сестры сами вызвали полицию и скорую. Тогда Кристине было 19 лет, Ангелине 18 и Марии 17.