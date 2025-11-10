На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка, родившаяся почти без мозга, отметила 20-летие, несмотря на прогнозы врачей

LADBible: родившаяся без части мозга американка отметила 20-летие
Девушка в США, родившаяся без части мозга, отметила 20-летие, пишет LADBible.

Алекс Симпсон из Небраски, родившаяся с редким пороком развития мозга, недавно отпраздновала свое 20-летие, опровергнув самые пессимистичные медицинские прогнозы. Врачи предполагали, что она не доживет и до четырех лет.

Когда Алекс родилась 4 ноября 2005 года, врачи сообщили родителям, что ребенок здоров. Однако спустя два месяца обследование выявило у девочки гидранэнцефалию — состояние, при котором ребенок рождается без больших полушарий головного мозга. Вместо них в черепной коробке обычно находится спинномозговая жидкость.

Несмотря на то, что у Александры отсутствуют части мозга, отвечающие за зрение и слух, ее семья уверена, что она чувствует их присутствие и гораздо более осведомлена об окружающем мире, чем может показаться.

Родители Симпсон, Шон и Лорена, считают, что секрет «долголетия» дочери — в любви.

Ранее в Британии 14-летнюю девочку парализовало после сна из-за редкого заболевания.

