Девочку-подростка внезапно парализовало ниже пояса после обыкновенного пробуждения

Здоровая школьница из Шотландии вннезапно проснулась парализованной ниже груди. Об этом пишет Mirror.

В феврале 14-летняя Джесси-Лу Харви из Ланаркшира проснулась и почувствовала сильную слабость в ногах, которая быстро перешла в полную паралич ниже груди. Родители срочно отвезли дочь в больницу в Глазго, где врачи диагностировали у нее крайне редкое заболевание — поперечный миелит, и сообщили, что, возможно, она больше никогда не сможет ходить. Родным было сложно поверить, что здоровая девочка так внезапно оказалась парализованной.

После нескольких недель обследований и консультаций с больницами в Глазго и Лондоне диагноз подтвердили. Джесси-Лу провела три месяца в больнице, большую часть времени прикованная к кровати и покидала палату только ради занятий физиотерапией.

В мае 2024 года ее перевели в Национальный центр травм позвоночника, где она начала реабилитацию вместе с другими детьми, страдающими подобными заболеваниями. Там ей предложили групповые занятия спортом на инвалидных колясках, физиотерапию с адаптированной беговой дорожкой и функциональную электронную стимуляцию. В августе прошлого года Джесси-Лу вернулась в свою школу на неполный учебный день, а с октября стала ходить на все уроки и посещать драмкружок.

