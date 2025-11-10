На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Половина опрошенных россиян поддержала идею отменить оплату проезда для детей до 14 лет

kp.ru: 49% россиян одобрили идею отменить оплату проезда для детей до 14 лет
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Около половины опрошенных граждан России поддержали идею отмены оплаты проезда для детей, которые не достигли 14-летнего возраста. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 49% россиян поддерживают идею введения бесплатного проезда для детей до 14-ти лет, даже если взамен будут повышены цены на билеты для взрослых. По мнению респондентов, стоимость проезда и так повышается ежегодно, поэтому лучше позволить детям свободно перемещаться по городу на общественном транспорте.

Однако 47% опрошенных выступили против такой инициативы. Они считают, что такая мера не поможет родителям, которые перестанут платить за проезд своих детей и будут тратить больше на билеты для членов семьи. Респонденты уверены, что подобное нововведение станет причиной новых конфликтов.

Оставшиеся 4% опрошенных россиян проголосовали за вариант «другое», заявив, что если детям захотят предоставить бесплатный проезд, то не за счет их же родственников.

