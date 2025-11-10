VK Видео изменил навигацию в детском разделе

Сервис VK Видео представил обновленную витрину раздела «Детям», новый дизайн ориентирован на потребности семейной аудитории и особенности детского восприятия, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что анализ пользовательских сценариев показал, что для детей и родителей особенно важны простота навигации, яркая визуальная структура и быстрый доступ к любимому контенту. При этом аудитория ищет материалы не только по жанрам, но и по персонажам, блогерам и интересам, включая гейминг, распаковки, музыку, сказки, челленджи и образовательные ролики. Новая архитектура раздела учитывает эти особенности.

Сообщается, что в верхней части страницы расположена «карусель» с новинками и популярными релизами, ниже — тематические подборки по интересам. В блоке «Популярные каналы» представлены ведущие авторы и блогеры, а также навигация по телеканалам, мультфильмам, фильмам и интерактивным форматам.

Обновление, как подчеркнули в компании, стало ответом на рост интереса к детскому контенту на платформе.