Россиянам рассказали о пользе пищевой соли

Биотехнолог Быстров: соль необходима для передачи нервных импульсов
Unsplash

Бессолевые диеты могут причинить вред здоровью, если следовать им бездумно. Об этом в разговоре с «Известиям» предупредил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

«Один из доказанных фактов, подтверждающих опасность бессолевого питания, — повышение содержания в крови малоизученного гормона ренина. Он вызывает сужение и спазмы кровеносных сосудов, что способствует образованию тромбов и повышению риска инфаркта», — объяснил эксперт.

Быстров отметил, что нехватка натрия негавтино сказывается на выработке инсулина, который отвечает за нормализацию содержания сахара в крови. На фоне этого возникает патологическое повышение активности нервных клеток и окончаний.Помимо этого, соль необходима человеку для водно-солевого баланса, передачи нервных импульсов и работы мышц. В случае ее дефицита есть риск столкнуться со слабостью, судорогами и падением давление.

При этом специалист отметил, что, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), суточная норма соли для взрослого человека составляет не более 5 грамм.

Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХа Дмитрий Быстров до этого рассказал «Газете.Ru», что крабовые палочки делают из тонко измельченной и обработанной белковой массы из нежирной морской рыбы, чаще всего из минтая. По его словам, не стоит злоупотреблять этим продуктом из-за химических компонентов и низкой пищевой ценности.

Ранее врач рассказала, кому не рекомендуется пить томатный сок.

