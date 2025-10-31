На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, из чего делают крабовые палочки и есть ли от них польза

Доцент Быстров: в крабовых палочках содержится много химических добавок
Depositphotos

Крабовые палочки делают из сурими — тонко измельченной и обработанной белковой массы из нежирной морской рыбы, чаще всего из минтая. Однако это не такой безобидный продукт, как может показаться, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХа Дмитрий Быстров.

По словам эксперта, в крабовые палочки добавляют крахмал, соль, сахар, растительные масла, натуральные и искусственные ароматизаторы, которые имитируют вкус краба. Красный цвет получается за счет пищевого красителя — кармина или бетамина.

«Крабовые палочки низкокалорийные, удобны в приготовлении и доступны по невысоким ценам круглый год. Однако этот продукт не такой безобидный, как кажется, из-за высокого содержания химических добавок, которые могут вызывать аллергию и негативно влиять на здоровье. Это соленый рыбный продукт, который может способствовать повышению давления при злоупотреблении. Использование крахмала и других наполнителей влияет на питательную ценность», — объяснил он.

Кроме того, в крабовых палочках содержится крахмал — он снижает общее содержание белка, ухудшает вкус и пользу продукта. Наличие крахмала провоцирует колебания глюкозы, что опасно для людей с диабетом второго типа или инсулинорезистентностью.

«Крабовые палочки — это не настоящий краб, а рыбный продукт с добавками. Они могут быть включены в рацион в умеренных количествах, но злоупотреблять ими не стоит из-за химических компонентов и низкой пищевой ценности. При покупке рекомендуется обращать внимание на состав и выбирать продукты с минимальным количеством добавок», — резюмировал специалист.

Ранее врач объяснила, сколько нужно есть рыбы, чтобы она принесла пользу.

