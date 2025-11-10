На Камчатке возбудили дело о публичном оправдании терроризма

Управление ФСБ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело за оправдание терроризма в отношении местной жительницы, которая ранее обвинялась в активном участии в деятельности запрещенной на территории РФ экстремистской организации. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Женщина разместила в мессенджере Telegram две видеозаписи, в которых содержались призывы к насильственному свержению власти и изменению вооруженным путем общественно-политического строя. В связи с этим против нее возбуждено уголовное дело за публичное оправдание террористической деятельности с использованием интернета.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

8 ноября стало известно, что военный суд приговорил жителя Приангарья к 6,5 года колонии за призывы к насилию над властью и оправдание терроризма.

Ранее в Свердловской области арестовали священника Пинчука за оправдание терроризма.