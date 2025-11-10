На российскую школьницу упал спортивный снаряд

В Татарстане спасатель-доброволец помог девочке, на которую упал снаряд в спортивном клубе. Об этом сообщили в группе «Спасатель рядом | Татарстан и Марий Эл» во «ВКонтакте».

Спасатель рассказал, что прибыл на место ЧП до кареты скорой. Он осмотрел ребенка и выявил у нее рваную рану задней поверхности голени с кровотечением.

«Сотрудник клуба пытался остановить кровь с помощью жгута, однако плохо его зафиксировал. Кровотечение полностью не остановили, скорее всего, потому что не было опыта оказания первой помощи. Наш волонтер промыл рану, наложил давящую повязку и снял жгут. Для снижения отека и боли к ноге прикрепили гипотермические пакеты», — рассказала руководитель проекта «Спасатель рядом» Алена Макарова.

Спасатель укрыл пострадавшую одеялом и контролировал ее сознание до приезда медиков. Прибывшая на место скорая перенесла девочку на мягких носилках в машину и забрала в больницу.

Ранее в Череповце второклассник получил тяжелые травмы на уроке физкультуры.