На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На российскую школьницу упал спортивный снаряд

В Татарстане на девятилетнюю школьницу упал спортивный снаряд
true
true
true
close
Спасатель рядом | Татарстан и Марий Эл/VK

В Татарстане спасатель-доброволец помог девочке, на которую упал снаряд в спортивном клубе. Об этом сообщили в группе «Спасатель рядом | Татарстан и Марий Эл» во «ВКонтакте».

Спасатель рассказал, что прибыл на место ЧП до кареты скорой. Он осмотрел ребенка и выявил у нее рваную рану задней поверхности голени с кровотечением.

«Сотрудник клуба пытался остановить кровь с помощью жгута, однако плохо его зафиксировал. Кровотечение полностью не остановили, скорее всего, потому что не было опыта оказания первой помощи. Наш волонтер промыл рану, наложил давящую повязку и снял жгут. Для снижения отека и боли к ноге прикрепили гипотермические пакеты», — рассказала руководитель проекта «Спасатель рядом» Алена Макарова.

Спасатель укрыл пострадавшую одеялом и контролировал ее сознание до приезда медиков. Прибывшая на место скорая перенесла девочку на мягких носилках в машину и забрала в больницу.

Ранее в Череповце второклассник получил тяжелые травмы на уроке физкультуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами