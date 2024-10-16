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Напавший с молотком на одногруппника российский студент объяснил свой поступок

В Калининграде студент напал на одногруппника с молотком из-за травли

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Depositphotos

Студент калининградского колледжа, пробивший одногруппнику голову молотком, раскрыл свои мотивы. Об этом стало известно местному изданию «Клопс».

Свой поступок агрессор объяснил продолжительной травлей со стороны жертвы. Юноша рассказал, что одногруппник не раз унижал его из-за внешнего вида, в частности, из-за прически, оскорблял его родителей. Это, по информации СМИ, подтверждают одногруппники подростков. Незадолго до нападения буллер в шутку вызвал юношу на разговор после учебы, и тогда тот стал носить с собой молоток, чтобы защититься.

Нападение произошло 12 октября. Потерпевший утверждает, что общался с однокурсником спокойно, когда тот вышел из себя, начал ругаться матом, а потом достал молоток и ударил его по голове.

Нападавший рассказал, что приступ агрессии спровоцировала жертва: он якобы обозвал его подругу. После этого он не сдержался и напал на провокатора.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что оба подростка растут в благополучных семьях.

Ранее житель Омска напал с молотком на пожилую мать, потому что в нее «вселился бес».

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