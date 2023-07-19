«Мечтающие вернуться в «Майбах»: Милонов рассказал, какие депутаты жалуются на усталость

Усталость от работы в Госдуме могут испытывать только оппозиционно настроенные депутаты, которые ставят богатую жизнь выше законотворческой деятельности, сказал НСН депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя заявление депутатов парламента Франции, которые пожаловались на усталость из-за 10-15- часовых рабочих сессий в сутки.

«Я нахожусь на фронте, при этом законотворческая нагрузка у нас не спадает. Мои товарищи, коллеги по фракции на усталость тоже не жалуются. Им интересно работать с проектами, изучать мнения, высказывать свое. Конечно, если ты оппозиционный депутат, и мечтаешь вернуться в свой «Майбах», пока тебя не пересадили в «Москвич», то тебе не очень интересно», — отметил Милонов.

Он добавил, что «утомившиеся» коллеги могут найти для себя другую работу.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов до этого заявил, что французские парламентарии, которые жалуются на усталость из-за многочасовых рабочих сессий в законодательном органе, должны уйти в отставку. По словам российского парламентария, который избирался во все восемь созывов Думы и в целом участвует в законодательной деятельности с 1990 года, он никакой усталости не испытывает.

Ранее в Госдуме сообщили, что российским живодерам начали давать тюремные сроки.