Ростовскому пенсионеру на улице проломили череп палкой

В Ростовской области неизвестные проломили 74-летнему мужчине череп палкой. Об этом сообщает Telegram-канал DonDay.

Инцидент произошел 9 ноября на улице Школьной в городе Зверево. По словам очевидцев, неизвестные напали на пожилого мужчину и избили его палкой — в ходе нанесения побоев злоумышленники проломили ему череп. Свидетель происшествия отметил, что у пострадавшего отсутствовала часть черепа и все было залито кровью к тому моменту, когда на место прибыла скорая помощь. Мужчина не выжил.

По словам сына жестоко избитого мужчины, подозреваемого уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Его арестовали. В настоящее время стражи порядка устанавливают все детали обстоятельства произошедшего.

Ранее в Обнинске мужчина жестоко избил возлюбленную в лифте.

