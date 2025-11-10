На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кровь и зубы на полу: в Обнинске мужчина жестоко избил возлюбленную в лифте

Telegram-канал «ES! - канал Евгения Серкина»

В Обнинске девушка попала в больницу после жестокого избиения в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

Инцидент произошел в многоэтажном доме №35/1 по улице Курчатова. Предварительно, мужчина жестоко избил возлюбленную в лифте. По словам очевидцев, после случившегося в лифте они обнаружили брызги крови и зубы на полу. Пострадавшую доставили в клиническую больницу №8. Однако она сбежала из медицинского учреждения после того, как узнала, что на место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечают соседи, они знали эту пару и часто видели их вместе. После произошедшего обоих участников инцидента не видели в доме. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства избиения устанавливаются.

Ранее российский подросток жестоко избил сверстника и попал на видео.

