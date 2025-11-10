Суд запретил администрации Трампа не выделять американцам талоны на питание

CNBC: суд подтвердил запрет для Белого дома на приостановку программы SNAP

Американский суд отклонил жалобу администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на решение нижестоящей инстанции запретить Белому дому приостанавливать Программу продовольственной помощи (SNAP), в рамках которой граждане получают талоны на продукты. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Апелляционный суд в Бостоне во второй раз <...> категорически отверг просьбу администрации Трампа заблокировать постановление суда нижестоящей инстанции о выплате 42 млн американцев пособий по программе SNAP в полном размере», — говорится в сообщении.

Это постановление сможет вступить в силу только 11 ноября, поскольку верховный суд США приостановил предыдущее решение инстанции, которое обязывало Трампа выплачивать пособия. Это дает время Белому дому на оформление очередной апелляции.

1 ноября Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на программу SNAP для американских граждан из-за шатдауна (временного прекращения работы правительства).

Ранее в США за день задержали более 10 тыс. рейсов на фоне шатдауна.