Суд запретил администрации Трампа не выделять американцам талоны на питание

CNBC: суд подтвердил запрет для Белого дома на приостановку программы SNAP
Ron Edmonds/AP

Американский суд отклонил жалобу администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на решение нижестоящей инстанции запретить Белому дому приостанавливать Программу продовольственной помощи (SNAP), в рамках которой граждане получают талоны на продукты. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Апелляционный суд в Бостоне во второй раз <...> категорически отверг просьбу администрации Трампа заблокировать постановление суда нижестоящей инстанции о выплате 42 млн американцев пособий по программе SNAP в полном размере», — говорится в сообщении.

Это постановление сможет вступить в силу только 11 ноября, поскольку верховный суд США приостановил предыдущее решение инстанции, которое обязывало Трампа выплачивать пособия. Это дает время Белому дому на оформление очередной апелляции.

1 ноября Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на программу SNAP для американских граждан из-за шатдауна (временного прекращения работы правительства).

Ранее в США за день задержали более 10 тыс. рейсов на фоне шатдауна.

