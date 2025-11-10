Оренбуржец выжил после 13 ранений ножом

В Оренбургской области местный житель получил 13 ударов ножом от соседа и выжил. Возбуждено уголовное дело о покушении на расправу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 сентября 2025 года в поселке Первомайский. По версии правоохранителей, обвиняемый, находясь около домов по улице Попковой, поссорился с соседом на бытовой почве. Словесной перепалкой дело не ограничилось. Агрессор достал складной нож и нанес им потерпевшему 13 ударов ножом по различным частям тела, в том числе в район жизненно важных органов. Раненый смог оказать напавшему сопротивление и выжил, ему своевременно оказали помощь.

Уголовное дело в отношении оренбуржца вскоре рассмотрит суд.

