Оренбуржец выжил после 13 ранений ножом

В Оренбургской области мужчина получил 13 ранений ножом и выжил
Прокуратура Оренбургской области

В Оренбургской области местный житель получил 13 ударов ножом от соседа и выжил. Возбуждено уголовное дело о покушении на расправу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 сентября 2025 года в поселке Первомайский. По версии правоохранителей, обвиняемый, находясь около домов по улице Попковой, поссорился с соседом на бытовой почве. Словесной перепалкой дело не ограничилось. Агрессор достал складной нож и нанес им потерпевшему 13 ударов ножом по различным частям тела, в том числе в район жизненно важных органов. Раненый смог оказать напавшему сопротивление и выжил, ему своевременно оказали помощь.

Уголовное дело в отношении оренбуржца вскоре рассмотрит суд.

Ранее в Тюменской области две женщины попали под поезд, одна из них не выжила.

