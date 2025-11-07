В Тюменской области две женщины попали под поезд, одна из них не выжила

Сотрудники СК РФ проводят проверку после того, как две женщины травмировались во время столкновения с поездом в Тюменской области. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на остановке «Красная горка». По предварительным данным, обе пострадавшие шли по нерегулируемому переходу. В этот момент к месту приближался поезд.

В результате одна из женщин попала в больницу, характер ее травм и состояние не уточняются. Вторую медикам спасти не удалось.

В произошедшем прокуроры усмотрели признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Результаты проверки находятся на контроле у прокуратуры.

До этого в Хабаровске автобус столкнулся с поездом на рельсах. По данным Telegram-канала Amur Mash, водитель мог намеренно увеличить скорость, чтобы «проскочить» перед составом.

В результате пострадали четыре человека, среди них – годовалый ребенок.

Ранее в Индии столкнулись грузовой и пассажирский поезда.