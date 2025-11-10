На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Подмосковья предупредили о вспышке гриппа в ноябре

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал вспышку гриппа в Подмосковье на ноябрь
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Московской области пока сохраняется благополучная эпидемиологическая обстановка. Вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в ноябре, сообщил 360.ru вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

За предыдущую неделю в регионе зафиксировали восемь случаев гриппа штамма А, который как раз ожидался в текущем сезоне, сообщил изданию зампред правительства – министр здравоохранения области Максим Забелин. Он подчеркнул, что стабильную ситуацию удается сохранить благодаря высоким показателям по вакцинации населения – так, на сегодняшний день в регионе привито более 3,5 млн жителей, включая порядка 1 млн детей и подростков.

Однако подъем заболеваемости – это лишь вопрос времени, обычно он всегда наблюдается, когда заметно понижается температура воздуха, отметил в свою очередь Альтштейн.

«Дело в том, что грипп есть всегда. Но осенне-зимний и зимне-весенний периоды — удобная погода для развития этого заболевания, и происходит подъем. А в целом грипп никуда не девается, он есть постоянно», — пояснил вирусолог, добавив, что в ноябре можно ожидать всплеск активности ОРВИ и гриппа.

По прогнозам специалиста, преимущественно будут циркулировать штаммы гриппа H3N2 и H1N1. Они не несут потенциально новых угроз, но все-таки достаточно опасны, поэтому лучше вовремя принять меры и вакцинироваться, заключил вирусолог.

До этого исследователи предупредили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), часто принимаемый за обычную простуду, может вызывать тяжелые осложнения и по степени опасности сопоставим с гриппом и COVID-19. По данным ученых, что у каждого десятого пациента с РСВ развиваются острые сердечно-сосудистые осложнения — аритмии, инсульт, тромбоз или сердечная недостаточность. Этот показатель оказался выше, чем у госпитализированных с COVID-19 или гриппом.

Ранее в российском регионе зафиксировали вспышку гонконгского гриппа.

