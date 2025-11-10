В России разъяснили условия получения выплат приемными родителями участников СВО

Верховный суд (ВС) России утвердил право приемных родителей участников специальной военной операции (СВО) на выплаты в случае их смерти. Об этом сообщается на сайте суда.

В пресс-службе уточнили, что приемные родители погибших участников СВО, как и опекуны, для назначения единовременных выплат должны подтвердить факт полного содержания ребенка до его совершеннолетия без ежемесячного вознаграждения от государства.

Такой вывод был сделан по итогам рассмотрения дела приемной матери участника специальной военной операции, которая обратилась в суд с иском к военному комиссариату Ульяновской области и министерству обороны России. Женщина добивалась признания себя фактическим воспитателем погибшего военнослужащего и назначения соответствующей выплаты.

Как сообщили в пресс-службе, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако апелляционная и кассационная инстанции поддержали заявительницу.

6 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в проект российского бюджета включат дополнительную поддержку участников СВО и семей с детьми. Кроме того, власти увеличат финансирование создания объектов здравоохранения и образования для Вооруженных сил РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

Ранее Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО.