На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разъяснили условия получения выплат приемными родителями участников СВО

Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд (ВС) России утвердил право приемных родителей участников специальной военной операции (СВО) на выплаты в случае их смерти. Об этом сообщается на сайте суда.

В пресс-службе уточнили, что приемные родители погибших участников СВО, как и опекуны, для назначения единовременных выплат должны подтвердить факт полного содержания ребенка до его совершеннолетия без ежемесячного вознаграждения от государства.

Такой вывод был сделан по итогам рассмотрения дела приемной матери участника специальной военной операции, которая обратилась в суд с иском к военному комиссариату Ульяновской области и министерству обороны России. Женщина добивалась признания себя фактическим воспитателем погибшего военнослужащего и назначения соответствующей выплаты.

Как сообщили в пресс-службе, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако апелляционная и кассационная инстанции поддержали заявительницу.

6 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в проект российского бюджета включат дополнительную поддержку участников СВО и семей с детьми. Кроме того, власти увеличат финансирование создания объектов здравоохранения и образования для Вооруженных сил РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

Ранее Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами