Уборщик в музее испортил экспонат «пыльное зеркало», протерев его туалетной бумагой

Уборщик-волонтер в музее на Тайване принял инсталляцию современного художника Чэнь Сунчжи за грязное зеркало и тщательно протер его туалетной бумагой, повредив произведение искусства, пишет Metro.

Работа, представлявшая собой покрытое слоем многолетней пыли зеркало, размещенное на деревянной панели, была частью выставки «Мы — это я». По задумке художника, пыль и пятно в центре были не признаком запущенности, а ключевыми элементами, символизирующими культурное сознание и исчезнувшие воспоминания.

Восстановить первоначальный, «запыленный», вид арт-объекта в полной мере не удалось. Администрация музея принесла официальные извинения художнику, и теперь решается вопрос о возможной компенсации ущерба.

Однако данный случай вызвал и юридические, и философские споры. Адвокаты отметили, что стирание пыли может не считаться «материальным ущербом» в классическом понимании, что усложняет процесс возмещения. В то же время некоторые искусствоведы высказали мнение, что вмешательство волонтера стало новой главой в истории произведения.

