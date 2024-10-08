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Музейный экспонат «пивные банки» оказался таким реалистичным, что его выбросили в ведро

Metro: в Нидерландах лифтер случайно выкинул музейный экспонат

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В Нидерландах музейный экспонат «пивные банки» оказался настолько реалистичным, что его выбросили в мусорное ведро, пишет Metro
.
Как пишут СМИ, в мусорном баке музея было найдено произведение искусства, которое лифтер ошибочно принял за мусор. Оказалось, это была работа французского художника Александра Лаве под названием «Все хорошее время, которое мы провели вместе», сделанная в виде двух пивных банок. Их случайно оставили в лифте строители, переносившие экспонаты.

Куратор музея Элиза ван ден Берг обнаружила пропажу и инициировала поиски. Банки были найдены, очищены и выставлены на всеобщее обозрение.

«Тематика нашей коллекции — еда и потребление. Мы стремимся побудить посетителей взглянуть на повседневные предметы по-новому», — говорится в заявлении.

По словам представителей музея, лифтера, выкинувшего банки, наказывать не стали.

Ранее сотрудника музея в Германии уволили за то, что он повесил свою картину в выставочном зале.

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