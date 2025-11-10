На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог рассказал, как восстановить волосы после отпуска

Диетолог Раменский: питание поможет восстановить волосы после отпуска
Barillo_Images/Shutterstock/FOTODOM

Питание является одним из важнейших факторов, которые влияют на состояние волос после отпуска. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог Николай Раменский.

По его словам, прежде всего в рацион стоит включать продукты, богатые белками и жирами.

«Без белков и омега-жиров волосы не восстанавливаются. Если вы после отпуска садитесь на строгую диету, организм первым делом экономит на коже и волосах», — предупредил Раменский.

Он порекомендовал есть жирную рыбу, яйца, орехи и желтые овощи, богатые кератином и витамином Е. Чтобы ускорить восстановление волос, можно также добавить в распорядок дня легкие физические нагрузки. Они улучшат микроциркуляцию и питание волосяных фолликулов.

Профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой кожа головы и волосы страдают от холода, поэтому важно выбирать уход с активными компонентами, которые не только очищают, но и восстанавливают эпидермис на клеточном уровне. Врач посоветовала искать в составе зимнего ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней.

Ранее были названы правила, которые помогут вернуть волосам блеск.

