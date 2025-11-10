Диетолог рассказал, как восстановить волосы после отпуска

Питание является одним из важнейших факторов, которые влияют на состояние волос после отпуска. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог Николай Раменский.

По его словам, прежде всего в рацион стоит включать продукты, богатые белками и жирами.

«Без белков и омега-жиров волосы не восстанавливаются. Если вы после отпуска садитесь на строгую диету, организм первым делом экономит на коже и волосах», — предупредил Раменский.

Он порекомендовал есть жирную рыбу, яйца, орехи и желтые овощи, богатые кератином и витамином Е. Чтобы ускорить восстановление волос, можно также добавить в распорядок дня легкие физические нагрузки. Они улучшат микроциркуляцию и питание волосяных фолликулов.

Профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой кожа головы и волосы страдают от холода, поэтому важно выбирать уход с активными компонентами, которые не только очищают, но и восстанавливают эпидермис на клеточном уровне. Врач посоветовала искать в составе зимнего ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней.

