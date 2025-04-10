Еще один россиянин, не вставший во время государственного гимна РФ, получил штраф

Житель Черкесска, не вставший во время государственного гимна РФ, получил штраф

В Карачаево-Черкесии 20-летнего местного жителя оштрафовали за нарушение, предусмотренное статьей «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам разбирательства, 25 января текущего года, находясь на мероприятии в спорткомплексе парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске, молодой человек не встал во время исполнения государственного гимна России. При этом уважительной причины для подобных действий у юноши не было.

На рассмотрение дела юноша не явился. Мировой судья судебного участка №8 признал его виновным в правонарушении и назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей.

До этого стало известно, что в Кабардино-Балкарии местные жители, проявившие неуважение к гимну России во время мероприятия в школе Нальчика, получили штрафы.

Ранее Химкинский городской суд приговорил россиянина к 10 годам лишения свободы за поджог флага России.