Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще один россиянин, не вставший во время государственного гимна РФ, получил штраф

Житель Черкесска, не вставший во время государственного гимна РФ, получил штраф
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Карачаево-Черкесии 20-летнего местного жителя оштрафовали за нарушение, предусмотренное статьей «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам разбирательства, 25 января текущего года, находясь на мероприятии в спорткомплексе парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске, молодой человек не встал во время исполнения государственного гимна России. При этом уважительной причины для подобных действий у юноши не было.

На рассмотрение дела юноша не явился. Мировой судья судебного участка №8 признал его виновным в правонарушении и назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей.

До этого стало известно, что в Кабардино-Балкарии местные жители, проявившие неуважение к гимну России во время мероприятия в школе Нальчика, получили штрафы.

Ранее Химкинский городской суд приговорил россиянина к 10 годам лишения свободы за поджог флага России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами