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Суд отправил в колонию мужчину, который пьяным поджег флаг РФ

Суд в Химках приговорил к 10 годам колонии мужчину за поджог флага России

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Shutterstock

Химкинский городской суд приговорил россиянина к 10 годам лишения свободы за поджог флага России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, передает РИА Новости.

По данным суда, 24 сентября прошлого года 27-летний житель Калужской области Михаил Ищенко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подпалил российский триколор у входа в спортивный комплекс в подмосковных Химках. Кроме того, мужчина намеревался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства.

Химкинский городской суд назначил россиянину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме и последующих 8 — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил, поэтому он может быть обжалован.

Мужчина был признан виновным по трем статьям уголовного кодекса России: надругательство над российским госфлагом, хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти, приготовление к участию в военных действиях на территории другого государства.

Ранее суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к 15 годам колонии за поджог военкомата.

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