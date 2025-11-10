На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве обсудили трансформацию событий и медиапотребления под влиянием цифровизации

Rambler&Co: персонализация контента становится стандартом качества
Главная цель организаторов мероприятий сегодня — создать комфорт для аудитории и передать ей эмоциональный замысел события. Об этом заявил event-директор компании «Афиша» и генеральный продюсер «Пикника Афиши» Яков Трахман на втором международном форуме «Культура. Медиа. Цифра».

На площадке лидеры креативных индустрий, технологий и медиа обсудили, как цифровая эпоха меняет подход к организации фестивалей, восприятию эмоций и взаимодействию аудитории с контентом.

«Самая важная составляющая идеального фестиваля — ощущение гостя. На всех мероприятиях разная аудитория, и главное, чтобы она чувствовала себя комфортно. Организаторы хотят поделиться теми эмоциями и ощущениями, которые закладывают в фестиваль и над которыми долго работают», — отметил Трахман.

Спикеры также подчеркнули, что цифровые инструменты позволяют объединить большое количество людей в единое сообщество, сохраняя при этом индивидуальное восприятие и камерность события.

Кроме того, на форуме обсуждались тенденции развития цифрового контента и вызовы, связанные с гиперперсонализацией. Директор департамента контента и технологий Rambler&Co и исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова рассказала о новых подходах компании к работе с пользовательскими предпочтениями.

«Мы наблюдаем фундаментальное изменение в запросе аудитории: персонализация перестала быть опцией и стала ожидаемым стандартом качества. Однако пользователь часто не готов делиться данными ради удобства, что сдерживает развитие медийной персонализации. «Рамблер» готовится перейти на новый уровень гиперперсонализации с помощью ИИ, каждая статья станет точкой входа в индивидуальную вселенную», — отметила Иванова.

Ранее сообщалось, что форум «Культура. Медиа. Цифра» проводится ежегодно и собирает свыше 160 спикеров из более чем 20 стран. Мероприятие объединяет представителей медиа, искусства, технологий, кино и блогинга, демонстрируя, как на стыке культурных и цифровых направлений рождаются новые идеи, форматы и продукты, способные отвечать на вызовы современности.

