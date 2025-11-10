На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый полезный напиток для офисных сотрудников

Врач Чистик: какао является полезным напитком для офисных работников
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

При сидячей работе в организме человека ухудшается кровоток, поэтому офисным сотрудникам следует включить в свой рацион какао. Этот напиток помогает компенсировать последствия малоподвижного образа жизни, сообщила в беседе с РИАМО гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик. Какако-бобы, по ее словам, богаты флавоноидами — соединениями, улучшающими эластичность кровеносных сосудов.

«Они содействуют усиленному кровоснабжению тканей, уменьшая вероятность развития воспалительных процессов и тромбообразования. Умеренное употребление этого напитка способствует поддержанию тонуса сосудистой стенки и помогает восстановлению после периодов длительного нахождения в сидячем положении», — объяснила специалист.

Она также отметила, что максимальную пользу какао приносит при минимальной тепловой обработке. Желательно не доводить его до кипения, чтобы сохранить флавоноиды.

С осторожностью напиток следует употреблять людям, страдающим диабетом, гастритом или подверженным повышению артериального давления, заключила Чистик.

Недавно японские исследователи обнаружили, что вяжущее ощущение от какао и ягод способно напрямую стимулировать мозг и улучшать память — даже без попадания активных веществ в кровь.

Ранее россиянам посоветовали есть шоколад от осенней хандры.

