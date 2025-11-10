Россиян призвали не бросать влажные салфетки в канализацию

К унитазу не следует относиться как к мусорке, кидая в него влажные салфетки и прочий мусор, поскольку это чревато крупными засорами и поломкой насосов, из-за чего нечистоты могут вернуться прямо в квартиры. Об этом в интервью РИАМО предупредил сантехник Александр Коняев.

«То, что попадает в канализацию, не исчезает волшебным образом. Влажные салфетки и прочие «удобные» вещи скапливаются в трубах и на насосных станциях, образуя огромные засоры. Коммунальщики называют их «канализационными сталактитами» — они твердеют как бетон, и их приходится вырезать спецтехникой», — рассказал специалист.

Он добавил, что бывали случаи, когда такие пробки весили по несколько тонн и парализовали работу целых кварталов.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого рассказала «Газете.Ru», что остатки супов и бульонов, выливаемые в раковину или унитаз, могут привести к негативным последствиям для работы канализационных систем. Содержащиеся в них жиры и масла способны застывать на внутренних стенках труб, со временем образуя вместе с другими пищевыми отходами засоры.

