Столичные микрохирурги спасли мужчине пальцы, отрезанные «болгаркой»

В Москве мужчине спасли три пальца, которые ему отрезало «болгаркой». Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Инцидент произошел при выполнении ремонтных работ. Из-за неосторожного обращения с углошлифовальной машиной у мужчины оказались полностью отрезаны два пальца и почти полностью отрезан третий. Пострадавшего доставили в Центр микрохирургии кисти, где ему провели экстренную операцию.

Хирургическая бригада восстановила мужчине сухожилия разгибателей и сгибателей, а затем под оптическим увеличением сшила сосуды и нервы. Операция продлилась 14 часов из-за дополнительных повреждений мягких тканей. После недельного наблюдения пациента выписали для дальнейшей реабилитации, включающей кистевую терапию для восстановления функций руки.

Ранее россиянин распорол себе руку, открывая консервы по просьбе жены.