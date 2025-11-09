На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин распорол себе руку, открывая консервы по просьбе жены

Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске женщина попросила мужа открыть консервы, и он распорол себе руку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел, когда местный житель попытался вскрыть банку с помощью ножа по просьбе своей супруги. Однако орудие соскользнуло и нанесло ему глубокую резаную рану конечности. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Врачи-хирурги провели операцию, в результате которой им удалось сохранить функциональность поврежденной руки мужчины.

До этого в Новосибирске женщина порезала палец до кости, застряв рукой в блендере. Острый металл рассек его до кости с обеих сторон. Прибывшие на вызов спасатели специальным инструментом перекусили прутья венчика и освободили палец, а затем передали пострадавшую медикам.

Ранее в Новосибирске спасателям пришлось вырезать голову ребенка из горшка.

