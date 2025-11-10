«Любовная переписка с ботом»: на россиян обрушились тонны «романтического скама»

В России отмечается взрывной рост «романтического скама» — пользователям массово пишут чат-боты от лица мнимых собеседников, которые месяцами выстраивают с ними дружелюбные отношения. Такие любовные переписки с ИИ-ботами заканчиваются обманом и выманиванием денег у жертвы, а под удар одновременно попадают десятки тысяч людей, предупредил в беседе с RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Это не просто новая схема мошенников, в принципиально иной подход, который эволюционировал за счет технологий ИИ, подчеркнул специалист.

«Традиционные схемы «романтического скама», когда злоумышленник вкладывал недели и месяцы в построение доверительных отношений с одной жертвой, теперь вышли на промышленный уровень, — пояснил он. — Мошенники используют ИИ -чат-ботов для ведения тысяч романтических переписок одновременно с целью последующего инвестиционного обмана».

Главная опасность такого подхода заключается в том, что ИИ не устает, не допускает ошибок, подстраивается под собеседника по эмоциональному контакту, хорошо считывает психологический портрет пользователя. Это не какие-то стандартные переписки, когда человек рассылает шаблонные фразы, а настоящий индивидуальный подход, который позволяет достичь высокого уровня иллюзорной связи и близости, объяснил Силаев. Все это усыпляет бдительность человека, после чего его просят, например, вложить средства в финансовую пирамиду, купить криптовалюту и так далее.

Причем это сегодня уже массовая угроза, так как одновременно жертвами становятся десятки тысяч людей по всему миру, подчеркнул Силаев. Он призвал россиян выработать у себя чувство «цифрового скепсиса», всегда ориентируясь на несколько ключевых правил. В частности, никогда нельзя переводить деньги человеку, с которым ты не знаком лично, а только онлайн. Также следует с подозрением относиться к любым предложениям инвестирования.

«Любая просьба о финансовой помощи или предложение «выгодной возможности» в контексте виртуальных отношений должна рассматриваться как красный флаг», — заключил эксперт.

До этого в МВД РФ сообщили, что мошенники, использующие технологии дипфейков для получения кодов от портала «Госуслуги», произносят ряд характерных фраз, знание которых поможет гражданам распознать обман. Так, например, злоумышленники часто используют эмоциональные сообщения вроде: «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» или «Это срочно, переведи на эту карту». Кроме того, аферисты используют дипфейки начальников, в таком случае признаком обмана может стать фраза: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».

В ведомстве призвали прекращать общение, если собеседник произносит любую из этих фраз, подчеркнув, что что никому нельзя сообщать коды, приходящие по СМС.

Ранее сообщалось, что российских школьников и студентов хотят обучать защите от мошенников.