На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ спрогнозировать инфаркт и инсульт задолго до начала

Science: генетическая база позволит прогнозировать инфаркт и инсульт до начала
true
true
true
close
Shutterstock

Международная группа исследователей из Питтсбургского университета создала первую комплексную базу данных генетических вариантов, которые определяют уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого» холестерина. Этот показатель напрямую связан с риском инфаркта и инсульта. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

От состояния сосудов напрямую зависит здоровье сердца и мозга. По словам ученых, новая разработка позволяет заглянуть гораздо глубже — на уровень генетических причин. Ученые проанализировали около 17 тысяч мутаций, связанных с рецепторами ЛПНП, и систематизировали их влияние на способность организма контролировать уровень холестерина.

Созданная база данных делает возможным раннее прогнозирование сердечно-сосудистых заболеваний — задолго до появления клинических признаков и даже при нормальных анализах. Исследователи отметили, что внедрение этой системы увеличивает эффективность выявления наследственных форм гиперхолестеринемии в десять раз.

Разработку уже называют аналогом теста на мутации гена BRCA1, который используют для оценки риска рака груди. Как и в случае с онкологическим анализом, новая технология позволит врачам точнее определять людей, предрасположенных к повышенному уровню холестерина, и своевременно подбирать профилактику или лечение.

Исследователи отмечают, что, несмотря на значимость генетических факторов, образ жизни остается важнейшим элементом профилактики. Постепенный отказ от фастфуда и переход к сбалансированному питанию, по их словам, помогает поддерживать сосуды и сердце в норме. Здоровые привычки также снижают вероятность того, что наследственная предрасположенность приведет к болезни.

Ранее врач рассказал, какой процент случаев рака легких обусловлен генетикой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами