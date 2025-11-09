Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с маркетплейсами

Мошенники перед «черной пятницей» начали использовать новую схему мошенничества, с помощью которой пытаются убедить россиян выдать данные банковских карт под предлогом отмены якобы двойного платежа на маркетплейсе. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Он рассказал, что звонок со стороны мошенников поступает от имени якобы продавца на маркетплейсе. В ходе беседы злоумышленник говорит, что из-за якобы сбоя в системе необходимо было продублировать заказ из-за чего с карты списалась двойная сумма. После этого покупателю предлагают отменить операцию дополнительным переводом на некий технический счет. Кроме того, мошенники могут просто попросить раскрыть реквизиты карты.

При получении средств или данных о карте мошенники отправляют жертве данные о якобы отмене операции и сбрасывают звонок.

До этого в министерстве внутренних дел сообщили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют фиктивную доставку с маркетплейса, а затем получают доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками маркетплейса, и сообщают о якобы поступившей доставке. Для ее получения они просят назвать код из СМС-сообщения. После этого злоумышленники получают доступ к персональным данным покупателя.

Ранее тюменские мошенники обогатились на более чем 12,6 млн рублей, обманув маркетплейсы.