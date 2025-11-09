На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с маркетплейсами

МТС: мошенники используют схему с отменой двойного платежа на маркетплейсах
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники перед «черной пятницей» начали использовать новую схему мошенничества, с помощью которой пытаются убедить россиян выдать данные банковских карт под предлогом отмены якобы двойного платежа на маркетплейсе. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Он рассказал, что звонок со стороны мошенников поступает от имени якобы продавца на маркетплейсе. В ходе беседы злоумышленник говорит, что из-за якобы сбоя в системе необходимо было продублировать заказ из-за чего с карты списалась двойная сумма. После этого покупателю предлагают отменить операцию дополнительным переводом на некий технический счет. Кроме того, мошенники могут просто попросить раскрыть реквизиты карты.

При получении средств или данных о карте мошенники отправляют жертве данные о якобы отмене операции и сбрасывают звонок.

До этого в министерстве внутренних дел сообщили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют фиктивную доставку с маркетплейса, а затем получают доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками маркетплейса, и сообщают о якобы поступившей доставке. Для ее получения они просят назвать код из СМС-сообщения. После этого злоумышленники получают доступ к персональным данным покупателя.

Ранее тюменские мошенники обогатились на более чем 12,6 млн рублей, обманув маркетплейсы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами