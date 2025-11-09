На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД рассказали, какие данные банковской карты нельзя разглашать третьим лицам

Shutterstock

Цифры на оборотной стороне карты, пин-код, пароли из банковских уведомлений и срок действия карты нельзя сообщать никому. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

Специалисты напомнили, что другим людям можно рассказывать номер банковской карты, расчетного счета, а также телефона для перевода по системе быстрых платежей.

«Безопасность при работе с банковской картой во многом зависит от вас», — напомнили эксперты.

В публикации говорится, что мошенники чаще всего получают доступ к банковским данным, потому что люди сами из-за незнания или недоверчивости сообщают информацию, которую нельзя никому разглашать.

До этого адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владислав Шведченко заявил, что нашедшим бесхозную банковскую карту россиянам нужно действовать правильно, чтобы избежать уголовной ответственности. По его словам, о находке можно сообщить в полицию или банку-эмитенту. Юрист отметил, что за хранение чужой карты или попытку ею воспользоваться грозят внушительные штрафы и лишение свободы.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с маркетплейсами.

