Эксперт рассказала, оплачивается ли перерыв на обед

Эксперт Голубева: обеденный перерыв не входит в рабочее время и не оплачивается

Обеденный перерыв не включается в рабочее время сотрудника и не подлежит оплате, при этом его продолжительность должна составлять от 30 минут до двух часов. Об этом РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ, каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня», — пояснила Голубева.

Эксперт отметила, что работодатель обязан предоставить сотруднику возможность полноценного отдыха и приема пищи. В течение обеденного перерыва работник может свободно распоряжаться своим временем — покидать рабочее место, посещать кафе или решать личные вопросы.

