На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказала, оплачивается ли перерыв на обед

Эксперт Голубева: обеденный перерыв не входит в рабочее время и не оплачивается
true
true
true
close
Shutterstock/Studio Romantic

Обеденный перерыв не включается в рабочее время сотрудника и не подлежит оплате, при этом его продолжительность должна составлять от 30 минут до двух часов. Об этом РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ, каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня», — пояснила Голубева.

Эксперт отметила, что работодатель обязан предоставить сотруднику возможность полноценного отдыха и приема пищи. В течение обеденного перерыва работник может свободно распоряжаться своим временем — покидать рабочее место, посещать кафе или решать личные вопросы.

28 октября основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказал, что в России за год спрос на обеды в ресторанах подскочил на 22%. От общего числа посетителей заведений на обеды в зале приходится порядка половины всех заказов.

Ранее конкуренция за рабочие места в России выросла до двухлетнего максимума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами