На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили расширить список бесплатных прививок

Депутат Леонов предложил ввести вакцинацию от менингококка в календарь прививок
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Российскую вакцину против менингококковой инфекции необходимо включить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане могли бесплатно вакцинироваться. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Сейчас разрабатывается отечественная вакцина против менингококковой инфекции, которую считаю необходимым добавить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию», — сказал парламентарий.

По его словам, клинические испытания препарата успешно завершены, теперь идет наращивание производственных мощностей. Леонов отметил, что при достижении необходимого объема выпуска вакцина может быть включена в национальный календарь уже в 2027 году.

Депутат объяснил необходимость добавления прививки в нацкалендарь высокой заразностью менингококковой инфекции и риском тяжелых последствий.

В конце октября фармацевтическая компания «Нанолек» при участии Фонда развития промышленности запустила первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) полного цикла. По словам гендиректора фирмы Евгения Баринова, к 2027 году планируется расширить производство до 3,5 млн вакцин в год. Он отметил, что это позволит не только закрыть все потребности системы здравоохранения РФ, но и выйти на международный рынок.

В сентябре депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина предложила внести вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок.

Ранее в России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами