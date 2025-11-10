В Госдуме предложили расширить список бесплатных прививок

Российскую вакцину против менингококковой инфекции необходимо включить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане могли бесплатно вакцинироваться. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Сейчас разрабатывается отечественная вакцина против менингококковой инфекции, которую считаю необходимым добавить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию», — сказал парламентарий.

По его словам, клинические испытания препарата успешно завершены, теперь идет наращивание производственных мощностей. Леонов отметил, что при достижении необходимого объема выпуска вакцина может быть включена в национальный календарь уже в 2027 году.

Депутат объяснил необходимость добавления прививки в нацкалендарь высокой заразностью менингококковой инфекции и риском тяжелых последствий.

В конце октября фармацевтическая компания «Нанолек» при участии Фонда развития промышленности запустила первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) полного цикла. По словам гендиректора фирмы Евгения Баринова, к 2027 году планируется расширить производство до 3,5 млн вакцин в год. Он отметил, что это позволит не только закрыть все потребности системы здравоохранения РФ, но и выйти на международный рынок.

В сентябре депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина предложила внести вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок.

Ранее в России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С.