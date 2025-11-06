В России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С

Ученые Роспотребнадзора разработали первый в мире экспресс-тест, который позволяет определить наличие вируса гепатита С за 25–30 минут, тогда как традиционные методы занимают до двух часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что тест создан на основе технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP). Благодаря новой методике значительно ускоряется процесс диагностики и повышается эффективность скрининговых мероприятий.

В пресс-службе уточнили, что оперативное выявление вируса особенно важно для назначения своевременной терапии и проведения противоэпидемических мер. Разработка была реализована в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Гепатит С передается через кровь и способен вызывать тяжелые поражения печени, включая цирроз и рак. В группу риска входят, в частности, люди с ослабленным иммунитетом.

До этого в России разработали рекомбинантную аллерговакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Новая вакцина предназначена для взрослых пациентов и станет доступна после завершения всех этапов клинических исследований.

