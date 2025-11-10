На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индийская полиция начала расследование незаконного вывоза людей в Россию

Times of India: двух человек обвинили в незаконном вывозе индийцев в Россию
close
Depositphotos

Полиция Индии начала расследование в отношении двух человек, которые незаконно отправляли молодых людей в Россию. Об этом, ссылаясь на министра энергетики, транспорта и труда северо-западного штата Харьяна, сообщает газета Times of India.

Так, стало известно, что обвиняемые обещали помочь индийскому гражданину приехать в Грузию за 500 тыс. рупий (около 455 тыс. руб.), но вместо этого через Саудовскую Аравию нелегально отправили по туристической визе в Россию. Там его задержали, и молодой человек около двух месяцев провел в заключении, после чего его депортировали из РФ в Индию.

У второго пострадавшего те же люди потребовали деньги за помощь с трудоустройством в России. По прибытии в РФ он узнал, что не получил обещанного разрешения на работу. Вскоре после этого молодого человека тоже задержала российская полиция, затем он был выдворен из страны.

Пострадавшие заявили об ущербе, а также угрозах со стороны обвиняемых после отказа вернуть деньги.

24 сентября сообщалось, что в Москве задержали участников преступной группы за организацию незаконной миграции.

Ранее в России назвали нелегальную миграцию реальной угрозой национальной безопасности.

