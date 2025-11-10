Врач объяснила, как правильно мыть руки с мылом

Мытье рук с мылом — одно из самых простых и эффективных средств профилактики множества инфекционных заболеваний. О том, как это правильно делать, «Газете.Ru» рассказала врач-хирург «СМ-Клиника» Бэлла Бифова.

«Регулярное мытье рук должно быть естественной привычкой каждого человека. Именно через грязные руки чаще всего передаются возбудители кишечных, вирусных и паразитарных инфекций — от дизентерии и гепатита А до ОРВИ и коронавируса», — подчеркнула специалист.

По словам хирурга, на поверхности кожи человека могут находиться миллионы микроорганизмов, включая патогенные. Они передаются как при прямом контакте — например, через рукопожатие, — так и через предметы, поверхности, деньги и гаджеты.

«Мытье рук с мылом позволяет удалить до 90% микробов и значительно снижает риск заражения инфекциями контактно-бытовым путем. Исследования показывают, что регулярное соблюдение этой простой процедуры снижает уровень острых кишечных заболеваний почти наполовину, а респираторных — примерно на четверть», — пояснила Бифова.

Специалист также рассказала, как правильно выполнять гигиеническое мытье рук. Сначала их нужно смочить проточной водой, затем нанести жидкое антибактериальное мыло и мыть руки в следующей последовательности: тщательно потереть ладони, тыльные стороны кистей, пальцы, межпальцевые промежутки, большие пальцы и запястья. После этого руки необходимо тщательно ополоснуть, закрыв кран локтем или с помощью салфетки, и вытереть их насухо чистым полотенцем.

