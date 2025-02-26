Названы самые частые ошибки россиян при чистке зубов

Здоровье зубов и полости рта во многом зависит от того, насколько правильно осуществляется уход и гигиена. Как заметила стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина, существуют распространенные ошибки, которые многие люди допускают при чистке зубов. Об этом врач рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Во-первых, специалист посоветовала обратить внимание на выбор щетки и зубной пасты.

«Чтобы гигиена полости рта была максимально эффективна, важно правильно подобрать щетку. Она должна подходить по размеру и жесткости щетины. Лучше всего разобраться в этом вопросе вам поможет врач-стоматолог. То же самое касается и зубной пасты. При ее выборе необходимо обращаться внимание на такие критерии, как абразивность, содержание минеральных веществ (фтор, кальций), содержание ксилита, противовоспалительные добавки для десен, антисептики, полезных трав. Однако, повторю, лучше всего, если паста, как и щетка, подбирается индивидуально врачом, исходя из теходя из тех проблем, которые есть у пациента», — объяснила Шемякина.

Однако, как отметила стоматолог, только правильный подбор зубной щетки и пасты недостаточно для проведения качественной гигиены полости рта. Большое значение имеет техника чистки зубов.

«Исходя из своей практики могу сказать, что многие люди чистят зубы неправильно ввиду отсутствия необходимых знаний. Например, уделяют этому недостаточно времени, слишком сильно давят на щетку, проходятся не по всей поверхности зубов, забывают про чистку межзубного пространства и т.д. Все это очень важно. Обучить правильной технике, опять же, может стоматолог во время приема. Кроме того, в сети достаточно много роликов на эту тему», — рассказала Шемякина.

Также она обратила внимание, что многие люди считают, что для чистки зубов достаточно только щетки и пасты, забывая о дополнительных средствах, таких как зубная нить, ирригатор, межзубные ершики, ополаскиватели. Все эти средства значительно улучшают качество гигиены зубов, однако должны подбираться индивидуально. Исключение — ирригаторы, которые считаются универсальными, они будут полезны для всех пациентов.

Еще одна ошибка, которую допускают многие люди, — недостаточная кратность чистки зубов. Например, человек может хорошо почистить зубы утром, но забыть сделать это вечером. А это — прямой путь к развитию кариеса и других проблем со здоровьем зубов и полости рта. Поэтому чистка зубов должна проходить минимум два раза в день — утром после завтрака и вечером перед сном.

«В некоторых случаях нужно проводить дополнительные чистки зубов в течение дня, например, когда человек носит брекеты или какие-то ортодонтические конструкции. Также зубы рекомендуется чистить после приема сладкой и липкой пищи, сухофруктов, печенья, булочек и т.п. Особенно это касается людей, у кого есть повышенный риск развития кариеса», — добавила стоматолог.

Также врач обратила внимание, что многие считают, что если самостоятельно проводят качественную чистку зубов, то профессиональная гигиена не требуется. Однако, это мнение ошибочно.

«Профессиональная гигиена требуется всем без исключения. И чем хуже пациент чистит зубы дома, тем чаще ему требуется процедура», — подчеркнула Шемякина.

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