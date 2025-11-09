На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, когда за съеденные до оплаты на кассе продукты ничего не грозит

Роскачество: продукты можно есть до оплаты, если потом оплатить их на кассе
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Россиянам можно есть и пить до оплаты товаров на кассе, но с оговорками. Об этом сообщает в Telegram-канале Роскачество.

Там объяснили, что покупатель должен сохранить упаковку и предъявить ее на кассе для оплаты. В противном случае магазин может посчитать действия клиента хищением.

В ведомстве напомнили и о том, что россияне не должны платить за разбитый товар, если он был поврежден без умысла. Обычно это происходит, если проходы в супермаркете слишком узкие, товар стоит неустойчиво, кассир резко запускает ленту или пол скользкий, а покупателей об этом не предупреждают.

В посте подчеркивается, что россияне также могут свободно фотографировать товары, получить обратно деньги за лишнюю позицию в чеке и вернуть продукт ненадлежащего качества.

В сентябре депутаты фракции «Новые люди» предложили отдавать товары покупателям бесплатно, если их цена на кассе будет выше, чем в ценнике. Авторы инициативы считают, что администрациям магазинов будет невыгодно обманывать покупателей, если обнаружение злоупотреблений будет приводить к прямым убыткам.

Ранее россияне отказались от бездумного шопинга.

