В Таиланде пару посадили в тюрьму за одно действие у водопада

Двоих израильтян арестовали на острове Пханган в Таиланде за интим у водопада

Двое израильтян были задержаны на популярном у туристов острове Пханган в Таиланде за непристойное поведение в общественном месте. Об этом сообщает Times of Israel.

Пара призналась, что у них была близость в дневное время рядом с водопадом Ванг Сай Тхонг. Действие туристов из Израиля попало на видео, которое разошлось по социальным сетям.

После этого местные правоохранительные органы выяснили местонахождение иностранцев и задержали их в отеле.

Паре предъявили обвинение в нарушении общественной морали, теперь им грозит тюремный срок. В полиции добавили, что поведение туристов нарушило закон Таиланда и продемонстрировало неуважение к местной культуре.

До этого сообщалось, что туристу из России закроют въезд в Таиланд из-за нарушения правил посещения буддийского храма. Мужчина по имени Михаил приехал в храм вместе с другими путешественниками на экскурсию. В какой-то момент он отошел покурить айкос, но вскоре его заметили сотрудники правоохранительных органов. Михаилу запретят въезд в страну на 99 лет. Помимо этого, ему грозит соответствующий штраф.

Ранее треш-блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд после действий непристойного характера с участием проститутки и пожилых людей.