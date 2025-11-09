На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Тенерифе из-за мощных волн пострадали 15 человек

Periodico: мощные волны обрушились на побережье Тенерифе
close
Depositphotos

Мощные волны обрушились на побережье испанского острова Тенерифе. Об этом сообщает издание El Periodico.

В публикации отмечается, что мощные волны наблюдались на побережье городов Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе.

В результате произошедшего не выжили 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель муниципалитета Ла-Оротавы и еще один не названный мужчина. Также ранения разной степени тяжести получили 15 человек.

По данным издания, все происшествия произошли из-за неосторожности людей. Источники газеты утверждают, что на месте происшествия на побережье города Санта-Крус-де-Тенерифе туристы оказались в море за буями.

До этого сообщалось, что сильная волна едва не смыла автомобиль с рыбаками в море на Камчатке. Это произошло, когда мужчины ехали на рыбалку по дороге на косе от поселка Октябрьского до мыса Левашова.

Есть ли повреждения у автомобиля в результате удара волны, не уточняется.

Ранее подводное течение утянуло россиянина под воду на Пхукете.

