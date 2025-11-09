Петербурженка ходила с огурцом во влагалище и получила сепсис, пытаясь отомстить за измену

Mash: в Петербурге женщина ходила с огурцом во влагалище и получила сепсис

В Петербурге 54-летняя женщина три дня ходила с огурцом во влагалище, чтобы отомстить мужу за измену, и получила сепсис. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все началось на фоне семейного конфликта. Местная жительница узнала об измене супруга, который на месяц уехал к себе на родину, в Дагестан. Желая отомстить мужу, но не решившись на реальную измену, женщина решила использовать для сексуального эксперимента огурец. Однако инородное тело застряло у нее во влагалище и оставалось там три дня — петербурженка рассчитывала, что сможет вытащить его самостоятельно.

Только при развитии симптомов острого воспаления с повышением температуры она обратилась за медицинской помощью. Врачи извлекли овощ и оказали пациентке необходимую помощь.

Ранее петербурженка засунула в себя посудную губку ради соития и попала в больницу.