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Петербурженка засунула в себя посудную губку ради соития и попала в больницу

Mash: в Петербурге девушка засунула в себя губку ради соития и попала в больницу
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Depositphotos

В Петербурге девушка ради соития засунула в себя губку для мытья посуды и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел после того, как пациентка ввела себе губку для мытья посуды, пытаясь скрыть менструацию и продолжить половую жизнь. В течение двух недель предмет оставался внутри в связи с тем, что она про него забыла. У девушки повысилась температура и возник болевой синдром, однако она просто приняла жаропонижающее и не стала обращаться к врачу.

Критическое ухудшение самочувствия наступило при очередной попытке соития — девушка испытала резкую боль и потеряла сознание. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Медики запретили пациентке половые контакты в течение месяца, особо подчеркнув недопустимость использования бытовых предметов подобным образом.

Ранее мужчина увлекся уколами филлера в половой орган и чуть его не лишился.

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