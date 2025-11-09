Ребенок чуть не сорвался с высоты в российском ТРК из-за непрочного крепления у ограждения

В Перми ребенок чуть не сорвался с высоты из-за плохого крепления ограждения

В Перми ребенок из-за непрочного крепления чуть не сорвался с высоты в торгово-развлекательном центре. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел на четвертом этаже ТРК «Семья» по улице Революции. Предварительно, ребенок полетел вниз с высоты четвертого этажа вместе со стеклом ограждения из-за ненадежных креплений. Падение предотвратили лишь ботинки, зацепившиеся за край стеклянной панели.

Отмечается, что крепления частично отсутствовали, а плинтусы были закреплены скотчем. После случившегося перед малолетним и его родителями не извинились, а также не стали проверять другие крепления. Ребенок не пострадал.

