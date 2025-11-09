На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ребенок чуть не сорвался с высоты в российском ТРК из-за непрочного крепления у ограждения

В Перми ребенок чуть не сорвался с высоты из-за плохого крепления ограждения
true
true
true
close
Юрий Стрелец/РИА Новости

В Перми ребенок из-за непрочного крепления чуть не сорвался с высоты в торгово-развлекательном центре. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел на четвертом этаже ТРК «Семья» по улице Революции. Предварительно, ребенок полетел вниз с высоты четвертого этажа вместе со стеклом ограждения из-за ненадежных креплений. Падение предотвратили лишь ботинки, зацепившиеся за край стеклянной панели.

Отмечается, что крепления частично отсутствовали, а плинтусы были закреплены скотчем. После случившегося перед малолетним и его родителями не извинились, а также не стали проверять другие крепления. Ребенок не пострадал.

До этого российский девятилетний школьник сломал обе руки, катаясь на опасных качелях. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее российская школьница получила разрыв селезенки на детской площадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами