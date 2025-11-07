На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский школьник сломал обе руки, катаясь на опасных качелях

В Чебоксарах прокуратура проверяет качели, на которых мальчик сломал обе руки
true
true
true
close
Telegram-канал «Прокуратура Чувашии»

В Чебоксарах прокуратура организовала проверку после травмирования ребенка на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве заявили, что в соцсетях появилась информация о том, что девятилетний мальчик упал с качелей-балансиров на детской площадке у дома №2 корпус 3 по проспекту 9-й пятилетки и сломал обе руки. Инцидент произошел 31 октября.

«В ходе организованной проверки будут установлены подробные обстоятельства происшествия, дана оценка безопасности указанной детской площадки, а также установлена организация, отвечающая за ее эксплуатацию и содержание», — заявили в надзорном органе.

Ситуацией заинтересовались в Центральном аппарате СК России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чувашии Александру Полтинину возбудить уголовное дело по факту травмирования мальчика.

Ранее в Краснодаре десятки подростков устроили массовую драку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами