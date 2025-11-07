Российский школьник сломал обе руки, катаясь на опасных качелях

В Чебоксарах прокуратура проверяет качели, на которых мальчик сломал обе руки

В Чебоксарах прокуратура организовала проверку после травмирования ребенка на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве заявили, что в соцсетях появилась информация о том, что девятилетний мальчик упал с качелей-балансиров на детской площадке у дома №2 корпус 3 по проспекту 9-й пятилетки и сломал обе руки. Инцидент произошел 31 октября.

«В ходе организованной проверки будут установлены подробные обстоятельства происшествия, дана оценка безопасности указанной детской площадки, а также установлена организация, отвечающая за ее эксплуатацию и содержание», — заявили в надзорном органе.

Ситуацией заинтересовались в Центральном аппарате СК России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чувашии Александру Полтинину возбудить уголовное дело по факту травмирования мальчика.

