Власти рассказали, когда восстановят подъезд поврежденного дома в Тульской области

Работы по проектированию и восстановлению многоквартирного дома в населенном пункте Куркино в Тульской области, где 8 ноября из-за взрыва бытового газа произошло частичное обрушение, начнутся в кратчайшие сроки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Куркинского района Геннадий Калина.

«Губернатор дал поручение в кратчайшие сроки приступить к разработке проекта, а затем и к восстановительным работам», — написал он.

Калина также добавил, что работы по разбору завалов первого подъезда пострадавшего от взрыва уже завершились, опасные элементы обрушившихся конструкций демонтировали.

Во втором и третьем подъездах восстановили электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и газоснабжение. По словам главы администрации района, жильцы второго и третьего подъездов дома возвращаются в свои квартиры.

Вечером 8 ноября спасатели завершили разборы завалов дома №10 на улице Ленина. Были разрушены торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых два сотрудника газовой службы.

По факту обрушения возбудили уголовное дело.

Ранее очевидцы рассказывали, что при взрыве в доме в Куркино из окна вылетела женщина.