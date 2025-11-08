Спасатели завершили разборы завалов дома после взрыва газа в Тульской области

Спасатели завершили разборы завалов дома после взрыва газа в поселке Куркино в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС в регионе.

Во время разборов из-под обломков удалось спасти одного человека.

«Всего для ликвидации последствий были привлечены 55 единиц техники и 155 человек личного состава от всех органов управления РСЧС. Из них от МЧС России — 25 единиц техники и 90 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

При взрыве были разрушены торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей в трехэтажном жилом доме № 10 на ул. Ленина. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых два сотрудника газовой службы.

По факту взрыва было заведено уголовное дело, региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

