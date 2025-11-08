На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели завершили разборы завалов дома после взрыва газа в Тульской области

МЧС сообщило о завершении разбора завалов взорвавшегося в Тульской области дома
true
true
true
close
МЧС России

Спасатели завершили разборы завалов дома после взрыва газа в поселке Куркино в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС в регионе.

Во время разборов из-под обломков удалось спасти одного человека.

«Всего для ликвидации последствий были привлечены 55 единиц техники и 155 человек личного состава от всех органов управления РСЧС. Из них от МЧС России — 25 единиц техники и 90 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

При взрыве были разрушены торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей в трехэтажном жилом доме № 10 на ул. Ленина. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых два сотрудника газовой службы.

По факту взрыва было заведено уголовное дело, региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры разбора завалов после взрыва газа в Куркино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами