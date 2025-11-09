На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о рубцах и некрозе из-за филлеров с маркетплейсов

Депутат Дрожжина: филлеры с маркетплейсов могут вызвать инфекции, рубцы и некроз
Shutterstock/Zigres

Филлеры для косметологических процедур, купленные на маркетплейсах, могут вызвать инфекции, рубцы и даже некроз. Об этом в интервью ТАСС сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

По ее словам, доверять процедуры по введению инъекционных препаратов можно доверить только профильным специалистам. Она отметила, что на данный момент филлеры свободно продаются на маркетплейсах.

«Я против этого, потому что это создает ложное ощущение простоты и доступности подобных процедур», — заявила депутат.

Дрожжина отметила, что особенно тревожным является то, что купить косметические средства могут подростки. Помимо этого, на интернет-площадках можно приобрести наборы для самостоятельного создания татуировок.

До этого врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко заявила, что стремясь ограничить воздействие агрессивных факторов на кожу, многие люди упускают из виду один из самых опасных — некачественную косметику, которая в некоторых случаях может даже увеличивать риск развития рака.

Она обратила внимание, что производители, стремясь снизить стоимость, нередко используют сырье низкого качества и опасные компоненты.

Ранее стало известно, что россияне будут покупать на распродаже «11.11».

