Стало известно, что россияне будут покупать на распродаже «11.11»

Одежда, косметика и бытовая техника — лидеры доставок на маркетплейсы перед распродажей «11.11». Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования, проведенного группой компаний «Деловые Линии» и аналитиками ЮKassa (сервис для приема платежей ЮMoney).

По данным логистического оператора, объем доставки одежды среди всех товаров составил 21%, косметики и предметов гигиены — 7%. Представители ЮKassa отметили, что, по статистике сервиса, в тройку наиболее востребованных категорий традиционно входят бытовая техника, электроника и одежда с обувью.

«Подготовка к распродажам обычно начинается заблаговременно всеми участниками цепочки, чтобы покупатели не ощущали сезонных пиков. Например, мы выводим дополнительный транспорт, усиливаем смены, в период пиковых нагрузок особое внимание уделяем сохранности грузов и скорости ответов клиентам. Ретейлеры корректируют систему приемки, чтобы избежать очередей и перегрузки мощностей. Селлеры, со своей стороны, готовят объемы на доставку за 2–6 недель до старта. Среди основных тенденций можем отметить, что в этот период растет спрос на доставку до адреса получателя, если работа с маркетплейсами происходит по моделям DBS и rFBS, когда логистику обеспечивает поставщик. Селлеры, которые пользуются услугами маркетплейсов по хранению, сборке и доставке заказов (FBO), заранее наращивают свои стоки на складах онлайн-площадок», — рассказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

Чаще всего товары отправляются из городов Центрального, Северо-Западного регионов и Сибири. Пункты доставки — Поволжье, Урал, а также южная и центральная части страны.

«Бытовая техника, электроника и сегмент одежды и обуви стабильно формируют ядро потребительского спроса на распродаже «11.11». Однако если первые два места в этом рейтинге практически статичны, то за третью строчку разворачивается конкуренция. В последние годы мы видим, как на эту позицию претендуют то товары для здоровья, то косметика и парфюмерия, что отражает смену потребительских приоритетов и успешность маркетинговых стратегий отдельных отраслей», — отметили в пресс-службе ЮMoney.

Также в последние несколько лет в распродажи активно вовлекается сфера услуг. Этот сезон превращается из чисто товарных акций в многогранный потребительский опыт: наблюдается значительный рост спроса на образовательные курсы, консультации, услуги салонов красоты и даже билеты на мероприятия. Характерной особенностью российского рынка становится растущая популярность категории подарков и сувениров в период ноябрьских распродаж. Потребители используют «11.11» как возможность заблаговременной подготовки к новогодним праздникам, что формирует дополнительный спрос на соответствующие товарные группы.

